Російські студенти провели акцію протесту в Парижі

"Ваші вибори - фарс!"

У Парижіу російськогопосольствапройшламаніфестаціяблизькосотні російськихстудентів, які навчаютьсяу Франції.



Вони висловлювалипротестпротитого, як булиорганізованівиборидоДерждуми4 грудня, іпроти масовихпорушеньвиборчогозаконодавства.ЯкповідомляєРадіоСвобода,такіакціїза участю молодіраніше непроводилися.Досінезгодуз російськоюофіційною політикоювПарижівисловлювали,переважно, людистаршихпоколінь.



Середгасел,під якимивиступалистуденти були, зокрема, такі:"Вашівибори -фарс!","Повернітьнамвибори!"



Молоділюдизбираласячерез соціальнумережуFacebookвІнтернеті.Вонизаявили, що їхня мета- підтриматиродичіві друзів,якіпроводилиманіфестаціїпротестувМоскві.

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