Російські студенти провели акцію протесту в Парижі
01:53, 09 грудня 2011Світ
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"Ваші вибори - фарс!"
У Парижіу російськогопосольствапройшламаніфестаціяблизькосотні російськихстудентів, які навчаютьсяу Франції.
Вони висловлювалипротестпротитого, як булиорганізованівиборидоДерждуми4 грудня, іпроти масовихпорушеньвиборчогозаконодавства.ЯкповідомляєРадіоСвобода,такіакціїза участю молодіраніше непроводилися.Досінезгодуз російськоюофіційною політикоювПарижівисловлювали,переважно, людистаршихпоколінь.
Середгасел,під якимивиступалистуденти були, зокрема, такі:"Вашівибори -фарс!","Повернітьнамвибори!"
Молоділюдизбираласячерез соціальнумережуFacebookвІнтернеті.Вонизаявили, що їхня мета- підтриматиродичіві друзів,якіпроводилиманіфестаціїпротестувМоскві.
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