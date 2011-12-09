Російські студенти провели акцію протесту в Парижі

01:53, 09 грудня 2011
Світ
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"Ваші вибори - фарс!"

У Парижіу російськогопосольствапройшламаніфестаціяблизькосотні російськихстудентів, які навчаютьсяу Франції.

Вони висловлювалипротестпротитого, як булиорганізованівиборидоДерждуми4 грудня, іпроти масовихпорушеньвиборчогозаконодавства.ЯкповідомляєРадіоСвобода,такіакціїза участю молодіраніше непроводилися.Досінезгодуз російськоюофіційною політикоювПарижівисловлювали,переважно, людистаршихпоколінь.

Середгасел,під якимивиступалистуденти були, зокрема, такі:"Вашівибори -фарс!","Повернітьнамвибори!"

Молоділюдизбираласячерез соціальнумережуFacebookвІнтернеті.Вонизаявили, що їхня мета- підтриматиродичіві друзів,якіпроводилиманіфестаціїпротестувМоскві.

 

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