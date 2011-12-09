Влада Москви дозволила провести 30-тисячний мітинг

Московська влада дала дозвіл на проведення 30-тисячного мітингу опозиції проти фальсифікації результатів виборів до Держдуми Росії на Болотяній площі 10 грудня, проте частина опозиції відмовляється від цієї пропозиції і наполягає на проведенні акції на площі Революції.

Зокрема УНІАН у русі «Солідарність» повідомили, «Акція пройде у формі мітингу на Болотяній площі, проте збір учасників акції пройде на раніше оголошеній площі Революції о 14-й годині. Мітинг на Болотяній площі узгоджено з московською владою на 30 тис. людей, він розпочнеться о 15-й годині».

Нагадується, що раніше місцем проведення мітингу було оголошено площу Революції, де влада Москви узгодила захід на 300 осіб, а у разі перевищення чисельності учасників обіцяли акцію розігнати. Проте організаторам мітингу вдалося добитися від властей Москви узгодження на 30 тис. осіб на Болотяній площі. Крім того, влада Москви зобов'язалася надати учасникам мітингу безперешкодний прохід вулицями Москви від площі Революції, де пройде збір учасників акції, до Болотяної площі, де проходитиме мітинг.

«Ми ухвалили таке рішення, оскільки підставити під кийки ОМОНу десятки тисяч людей, багато з яких вперше виходить на публічний захід, ми вважаємо неприйнятним. Ми ставимо основним завданням безпеку учасників акції», - пояснили в «Солідарності».

Водночас у партії «Інша Росія», яку очолює Едуард ЛІМОНОВ, заявили УНІАН, що згода на перенесення мітингу з площі Революції на «нав'язану» мерією Болотяну – «це зрада».

«Зрада не опозиції, а усіх тих громадян Росії, хто обурився брудними виборами і має намір вийти 10 грудня на площу Революції. Партія «Інша Росія» підтверджує свою рішучість вийти на площу Революції», - зазначається у повідомленні.

Під час мітингу планується висунути такі вимоги: скасування результатів виборів і відставка голови Центрвиборчкому, розслідування фальсифікацій в усіх виборчих комісіях і покарання винних; реєстрації опозиційних партій і проведення нових вільних і чесних виборів, а також звільнення всіх незаконно затриманих і заарештованих у зв'язку з мирним протестом проти фальсифікацій.

У соціальних мережах заявили про участь у мітингу «За чесні вибори» вже більш як 50 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у РФ пройшли вибори до Держдуми. У нижню палату, згідно з інформацією ЦВК РФ, пройшли чотири партії - «Єдина Росія», ЛДПР, КПРФ і «Справедлива Росія».

4, 5, 6, 7 грудня у Москві і Санкт-Петербурзі пройшли акції протесту проти фальсифікації результатів голосування.