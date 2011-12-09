Американський генерал: крах євро потягне масові заворушення

Голова ОКНШ непокоїться

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі заявив, що його дуже сильно непокоїть доля європейської валюти.



На думку американського генерала, в разі краху євро в країнах Європи можуть спалахнути масові заворушення.



"Поки не ясно , чи будуть достатніми для порятунку єврозони заходи , вжиті Євросоюзом", наводить його слова Бі - бі - сі.

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