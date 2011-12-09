Американський генерал: крах євро потягне масові заворушення
23:02, 09 грудня 2011Світ
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Голова ОКНШ непокоїться
Головаоб'єднаногокомітетуначальниківштабівСШАгенералМартінДемпсізаявив,що його дужесильнонепокоїтьдоля європейськоївалюти.
На думкуамериканськогогенерала,вразі крахуєвровкраїнахЄвропи можутьспалахнутимасовізаворушення.
"Покине ясно, чи будутьдостатнімидляпорятункуєврозонизаходи, вжитіЄвросоюзом",- наводить йогословаБі-бі-сі.
На думкуамериканськогогенерала,вразі крахуєвровкраїнахЄвропи можутьспалахнутимасовізаворушення.
"Покине ясно, чи будутьдостатнімидляпорятункуєврозонизаходи, вжитіЄвросоюзом",- наводить йогословаБі-бі-сі.
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