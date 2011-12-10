Янукович дозволив використати українських військових в Африці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ прийняв, «ураховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй, беручи до уваги резолюцію Ради Безпеки ООН №1609 від 24 червня 2005 року, звернення Генерального секретаря ООН до Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2011 року (S/2011/730) щодо надання Місією ООН у Ліберії підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі та лист-відповідь голови Ради Безпеки ООН від 30 листопада 2011 року (S/2011/747)».

Президент вважає, що участь України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі відповідає національним інтересам України та сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки.

Відтак, згідно з указом, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до Закону України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях», для надання підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі буде направлено миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, - на період до 31 грудня 2011 року.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити направлення миротворчого контингенту.

ВР схвалила рішення Президента про направлення українських миротворців у Кот-д’Івуар

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки операції ООН у Кот-д’Івуарі».