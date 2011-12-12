Екс-командувач ВПС Білорусі отримав дев'ять років колонії за хабарі

Військова колегія Верховного суду Білорусі засудила колишнього командувача ВПС і військами ППО Білорусі Ігоря АЗАРЕНКА до дев`яти років позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, дії колишнього командувача кваліфіковані за ч. 3 ст. 430 Кримінального кодексу Білорусі (отримання хабара в особливо великому розмірі).

І.АЗАРЕНКА визнано винним у прийнятті для себе матеріальних цінностей у особливо великому розмірі, наданих виключно через займане ним становище за сприятливе вирішення питань, що входять до його компетенції.

Крім того, за рішенням суду, колишній командувач ВПС і військами ППО позбавлений звання генерал-майор, упродовж п`яти років йому заборонено обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю.

І.АЗАРЕНКУ також ставилися в провину незаконні дії щодо боєприпасів (ч. 2 ст. 295 КК), проте суд це звинувачення зняв у зв`язку з відсутністю в діях звинуваченого складу злочину.

У цій кримінальній справі проходив також громадянин Росії Андрій МАШКАУЦАН. Його визнано винним у підбурюванні й пособництві в отриманні хабара (ч. 5 і 6 ст. 16 і ч. 3 ст. 430 КК Білорусі). Військовою колегією Верховного суду Білорусі А.МАШКАУЦАНА засуджено до шести років позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна. Впродовж трьох років йому заборонено обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю.

З обох засуджених стягнуто виявлені в них 1 тис. і 10,1 тис. доларів відповідно. Крім того, з І.АЗАРЕНКА буде стягнуто понад 138 млн. білоруських рублів як вартісний еквівалент отриманої винагороди.

Вирок оскарженню й касаційному опротестовуванню не підлягає.

Довідка УНІАН. Командувача ВПС і військами ППО І.АЗАРЕНКА затримали 20 грудня 2010 року за підозрою в зловживанні владою (ст. 455 Кримінального кодексу Білорусі). З посади командувача, яку він обіймав із листопада 2006 року, І.АЗАРЕНОК був звільнений указом Президента 11 січня 2011 року. Судовий процес почався 25 жовтня й проходив у закритому режимі.