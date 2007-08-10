ООН не квапиться вступатися за Грузію

Членів Ради Безпеки ООН було поінформовано про прохання Грузії провести термінове засідання у зв`язку з вторгненням літаків в її повітряний простір, однак поки що не мають наміру проводити таке засідання через відсутність точної і повної інформації.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це в розмові з журналістами повідомив заступник Постійного представника Республіки Конго при ООН Паскаль ГАЯМА як представник країни, яка головує в Раді Безпеки.

«Я поінформував членів Рада Безпеки про мою зустріч з представником Грузії, який звернувся з проханням провести термінове засідання Ради. На думку членів Ради, зараз вони не мають адекватної і точної інформації про те, що сталося. Зараз розслідування на місці веде ОБСЄ», - заявив представник Республіки Конго. Він додав, що до отримання інформації про результати розслідування Рада мало що може зробити. Разом з тим, відзначив П.ГАЯМА, консультації з цього питання між членами РБ тривають.

На запитання журналіста, чи одержував голова Ради прохання від Грузії санкціонувати розслідування ООН, П.ГАЯМА висловив сумнів у тому, що Секретаріат або ООН зможе провести таке розслідування. Він відзначив, що члени Ради сподіваються одержати більше інформації про те, що сталося від ОБСЄ і членів Ради Безпеки. «Ми хочемо мати повну картину, перш ніж братися за це питання», - наголосив П.ГАЯМА.

Як повідомлялося, грузинська сторона заявила, що в понеділок, 6 серпня, два літаки з російськими пізнавальними знаками вторглися в повітряний простір Грузії і здійснили ракетний обстріл РЛС у районі міста Горі, яка, однак, не постраждала. Грузія звернулась до РБ ООН з проханням провести термінове засідання з приводу цього інциденту.

Керівництво Генштабу Збройних сил Росії категорично заперечує факт будь-яких польотів російських літальних апаратів у зазначений час у повітряному просторі, що прилягає до території Грузії.