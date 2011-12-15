Путін каже, що насправді обсвистали не його, а американського боксера

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що не ображається на тих, хто «пошумів» під час його виступу в спорткомплексі «Олімпійський», коли він вирішив привітати з перемогою російського бійця Федора ЄМЕЛЬЯНЕНКА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

Він визнав, що коли почав говорити, дійсно, якийсь шум у якомусь секторі залу виник. «Це дійсно так. Ніякого свисту я не чув. І взагалі не зрозуміло, чим був викликаний цей шум. Закінчив, до речі кажучи, під оплески залу», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, цей шум міг бути викликаний найрізноманітнішими причинами. «Одна з них, що фізіономія моя, яку і так бачать постійно на екранах, що з`явилася ще й на рингу, викликала деяке незадоволення. Цілком це допускаю. Абсолютно це нормально. І не ображаюся на тих, хто пошумів», - сказав він.

В.ПУТІН припустив, що уболівальники могли освистати американського бійця Джефа МОНСОНА, який у цей час проходив повз.

Також, на думку прем`єра, люди могли бути незадоволені самим боєм. Деякі вважали, що це фальсифікований бій, тому що Ф.ЄМЕЛЬЯНЕНКО виглядав явно свіжим і закінчив бій у такій формі, яка не характеру для боїв без правил, додав він.

«Повинен сказати, що з цим я точно не згоден, тому що Ф.ЄМЕЛЬЯНЕНКО обрав дуже вірну тактику ведення бою, а Д.МОНСОН - він досвідчений і дуже сильний боєць», - сказав він.

В.ПУТІН підкреслив, що в цьому випадку нічого особливого немає. «Те, що деякі наші супротивники, мої зокрема, це раз, схопили і почали розкручувати - ну, це їхня робота така, їм за це гроші платять», - додав він.

Як повідомлялося, 20 листопада після бою в Москві, на якому Ф.ЄМЕЛЬЯНЕНКО переміг американця Д.МОНСОНА, російський прем`єр В.ПУТІН піднявся на ринг спорткомплексу «Олімпійський» привітати Ф.ЄМЕЛЬЯНЕНКА. У цей час у спорткомплексі пролунав гучний свист. Ці кадри в прямому ефірі транслювали російські телеканали, проте пізніше, на думку деяких блоггерів, у випусках новин реакція залу під час виступу В.ПУТІНА була приглушена.

Одночасно з цим в Інтернеті з`явилися відеозаписи з трибун, де чутно, як уболівальники під час промови прем`єра свистять. Як заявив пізніше гендиректор ВАТ «Олімпійський» Михайло МОСКАЛЬОВ, глядачі освистували саме Д.МОНСОНА, тоді як виступу В.ПУТІНА вони аплодували.