Вибори президента Молдови знову провалилися
Доведеться переобирати парламент
ПарламентМолдовизнову незміг обратипрезидента,повідомляєІТАР-ТАСС.
16грудня, під час таємногоголосуванняєдиногокандидатанапосадуглавикраїни, спікерапарламентуМаріанаЛупу, підтримали58 депутатів, аледляперемогинеобхіднапідтримкащонайменше 61з 101парламентаріїв.
Усьоговголосуваннівзялиучасть62 депутати.ЗаЛупупроголосувалидепутативідправлячоїкоаліції"Альянсзаєвропейськуінтеграцію".
Підтриматиспікеравідмовилисядепутатиопозиційноїпартіїкомуністів,які невзяли участівголосуванні,назвавшийого "фарсом".
Брали участьу виборах,але проголосувалипротикандидатуриЛупу, членигрупидепутатаІгоряДодона.ІДодон, і лідеркомуністів, колишнійглавакраїни ВолодимирВоронін, запропонувалиправлячоїкоаліціїпочатипереговорипро іншукандидатурунапрезидентство.
У депутатівє щеодна спробаобратипрезидентакраїни.Якщо вонапровалиться, парламентбудерозпущений, ів країні будутьтреті задва рокидостроковіпарламентськівибори.