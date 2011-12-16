Вибори президента Молдови знову провалилися

Доведеться переобирати парламент

ПарламентМолдовизнову незміг обратипрезидента,повідомляєІТАР-ТАСС.



16грудня, під час таємногоголосуванняєдиногокандидатанапосадуглавикраїни, спікерапарламентуМаріанаЛупу, підтримали58 депутатів, аледляперемогинеобхіднапідтримкащонайменше 61з 101парламентаріїв.



Усьоговголосуваннівзялиучасть62 депутати.ЗаЛупупроголосувалидепутативідправлячоїкоаліції"Альянсзаєвропейськуінтеграцію".



Підтриматиспікеравідмовилисядепутатиопозиційноїпартіїкомуністів,які невзяли участівголосуванні,назвавшийого "фарсом". Брали участьу виборах,але проголосувалипротикандидатуриЛупу, членигрупидепутатаІгоряДодона.ІДодон, і лідеркомуністів, колишнійглавакраїни ВолодимирВоронін, запропонувалиправлячоїкоаліціїпочатипереговорипро іншукандидатурунапрезидентство.



У депутатівє щеодна спробаобратипрезидентакраїни.Якщо вонапровалиться, парламентбудерозпущений, ів країні будутьтреті задва рокидостроковіпарламентськівибори.

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