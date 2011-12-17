Троє травмованих в ДТП у Білорусі українців - у лікарні

Троє травмованих в ДТП у Білорусі українців перебувають у лікарні з травмами середнього ступеню важкості.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За повідомленням Посольства України в Республіці Білорусь, 16 грудня на автодорозі Вітебськ-Гомель (між населеними пунктами Довськ та Звонець Рогачовського району Гомельської області) сталося ДТП, внаслідок якого постраждали шестеро громадян України.

На даний час троє громадян України з травмами середнього ступеню важкості знаходяться в Рогачовській центральній лікарні. Одного українця вже відправлено в Україну, ще двох співвітчизників планується відправити додому сьогодні, 17 грудня.

Правоохоронними органами Білорусі проводиться розслідування за фактом ДТП.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольстві України в Республіці Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС України та Білорусі, на трасі Могилів-Гомель сталося зіткнення двох мікроавтобусів, один з яких український.

В наслідок ДТП 6 громадян України отримали травми різного ступеню важкості, яких було госпіталізовано до районної лікарні.