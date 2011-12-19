Ліхтенштейн ввійшов до Шенгенської зони

Для 400 мільйонів європейців немає кордонів

Ліхтенштейн зпонеділкаскасувавперевіркина кордонахз країнамиШенгенськоїзони,ставши,такимчином, їїчастиною,повідомиливпонеділок РІА "Новости"впредставництвіЄвропейськогоСоюзу.



"ВідсьогодніЛіхтенштейнставчастиноюШенгенськоїзони,особливої ​​областібезконтролюнавнутрішніх кордонах, -йдетьсявповідомленняпредставництва. - Відтеперперевірка осіббудескасовананакордонах зЛіхтенштейном,якийповністювиконуватимешенгенськіправила".



Теперпонад 400мільйонів європейцівз26 європейськихкраїнбудутькористуватисявільнимпроїздомпо всійШенгенськійзоні.



"Шенгенськазонашвидкозростає, щодозволяє всебільшій кількостієвропейських громадяні мандрівниківз третіхдержаввільнопересуватисячерезбільшу кількістькраїн.З сьогоднішнімприєднаннямЛіхтенштейнумивсе далірозвиваємооднез найголовнішихдосягненьЄС", -цитуєєврокомісараз внутрішньої політикиСесілію МальмстремсайтЄврокомісії.

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