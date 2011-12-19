Янукович висловив співчуття Президентові Чехії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв’язку зі смертю Вацлава Гавела - державного та політичного діяча, Президента Чеської Республіки у 1993-2003 роках, письменника і драматурга.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

«Переконаний, що ім'я Вацлава Гавела навіки залишиться в історії як символ свободи, демократії та успішності реформ, - йдеться у співчутті В.ЯНУКОВИЧА на адресу Президента Чехії Вацлава КЛАУСА. - Прошу Вас передати глибокі співчуття рідним та близьким померлого, а також усьому дружньому чеському народові».

Як повідомляв УНІАН, В.Гавел помер 18 грудня у віці 75 років.

В.Гавел був останнім Президентом Чехословаччини з 1989 по 1992 роки і першим Президентом Чехії з 1993 по 2003 роки. Крім того, В.Гавел відомий як літературний критик, письменник і дисидент.

Уряд Чехії оголосив триденний траур у зв'язку зі смертю В.Гавела.