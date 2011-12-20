Обаму просять повернути війська до Іраку

Сенатори-республіканці Джон МАККЕЙН і Ліндсі ГРЕМ у спільній заяві попросили Президента США Барака ОБАМУ знову почати переговори з Іраком про можливість розмістити в країні американський військовий контингент.

Як повідомляє "Лента.ру", з такою заявою сенатори виступили 19 грудня. Вони стурбовані можливістю дестабілізації ситуації в Іраку, яка може початися після того, як звідти пішли американські війська.

Сенатори звинуватили Б.ОБАМУ в небажанні й нездатності укласти з Іраком угоду, за якою в країні залишилася б частина американських військ після виведення основних сил. Іракська влада відмовилася надати юридичний імунітет американським військовим, які могли б залишитися там.

Як тривожний симптом Дж.МАККЕЙН і Л.ГРЕМ назвали той факт, що відразу після виходу американських військових в Іраку було видано ордер на арешт віце-президента, сунніта Таріка аль-ХАШЕМІ.

Як заявив міністр внутрішніх справ Іраку, охоронці аль-ХАШЕМІ планували теракти, а віце-президент забезпечував їм фінансування й підтримку.

Як зазначають експерти, в країні знову наростає напруженість між політиками-суннітами і прихильниками прем`єр-міністра Іраку шиїта Нурі аль-МАЛІКИ.

"Якщо в Іраку знову почнеться міжконфесійне насильство, наслідки для іракського народу та інтересів США на Близькому Сході будуть катастрофічними, а для "Аль-Каїди" та Ірану це буде явною перемогою", - стверджують сенатори.

Американські війська були виведені з Іраку до ранку 18 грудня. Там залишилися лише 157 військовослужбовців для навчання іракських солдатів, а також невеликий контингент морських піхотинців для охорони дипмісії.