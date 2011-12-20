Держави ОДКБ не розміщуватимуть військові бази третіх країн

Глави держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) домовилися не розміщувати на своїх територіях військові бази третіх країн без взаємної згоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ.

«Я вважаю дуже важливим рішення, прийняте сьогодні. Це досягнення домовленості консенсусом усіма главами держав про те, що розміщення на територіях наших країн об'єктів військової інфраструктури держав, що не входять до ОДКБ, буде можливим лише за обов'язкового узгодження цього питання з усіма союзниками - членами ОДКБ», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Він також повідомив, що головування в ОДКБ у 2012 переходить від Білорусі до Казахстану.

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, Узбекистан.