Поліцейський побажав підлеглим на Різдво... «неймовірного» сексу

Начальника поліції португальського міста Коїмбра тимчасово відсторонили від роботи після того, як він розіслав своїм підлеглим по електронній пошті привітання з наступаючим Різдвом, в якому побажав їм насиченого сексуального життя.

"Досить порожніх і нещирих слів. Насправді я від усієї душі хочу побажати вам неймовірних сексуальних відносин, веселого і щасливого життя, багато роботи та гідної зарплати", - говорилося в електронній листівці від Евкліда Сантоса.

Крім власне тексту вітальний лист містив і фотографію з зображенням напівоголених дівчат.

Як з'ясувалося, Сантос відправив різдвяну листівку помилково - мабуть, вона призначалася не його підлеглим, а комусь іншому.

Буквально через кілька хвилин після відправлення вітання з побажаннями гарного сексу глава поліції Коїмбри відправив всім співробітникам новий лист, в якому попередив про помилку.

Тим не менш, відправка вибачень не врятувала Сантоса від дисциплінарних санкцій. Чиновники визнали, що його вчинок кидає тінь на престиж муніципалітету і є серйозним порушенням службової етики.

Незабаром мер Коїмбри Жоао Барбоза де Мело прийме остаточне рішення про подальшу долю глави поліції міста.

ТСН