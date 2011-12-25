Чоловік сестри корейського диктатора вперше вбрався в генеральську форму

Державне телебачення Північної Кореї вперше показало Чан Сон Тхека - дядька нового правителя країни Кім Чен Ина - в генеральській формі. На думку аналітиків, десятиліттями позбавлених офіційної інформації та привчених вгадувати ситуацію в країні з найменших деталей, свідчить про зростання його ролі в уряді.



За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, чоловіка рідної сестри померлого очільника КНДР Кім Чен Іра показали на одному з держтелеканалів. У відеосюжеті він супроводжує племінника на шляху до усипальниці Кимсусан в Пхеньяні, де похований колишній лідер.



Раніше в неділю стало відомо, що державні ЗМІ Північної Кореї вперше назвали Кім Чен Ина "верховним головнокомандувачем" збройних сил. Названий в 2010 році офіційним продовжувачем справи батька Кім Чен Ин також записаний на першому місці в комісії з організації похорону. Ця обставина розглядається багатьма експертами як ще одне підтвердження того, що саме він - третій син Кім Чен Іра - стане новим главою КНДР.



Чан Сон Тхек колись працював в оргвідділі ЦК Трудової партії Кореї, ряд західних ЗМІ іноді називали його наступником Кім Чен Іра. Однак у 2004 році надходила інформація, що він позбувся своєї посади і втратив позиції в керівництві КНДР. Влітку 2010 року південнокорейське агентство Ренхап з посиланням на північнокорейське телебачення повідомило, що Чан Сон Тхек призначений заступником голови Комітету оборони КНДР.