Бразилія випередила Англію в рейтингу найбільших економік

04:41, 27 грудня 2011
Світ
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Дослідження британського Центру

Бразиліяпосілашосте місцеврейтингу найбільшихекономіксвіту,відтіснившиВеликобританіюнасьомупозицію.Такідані міститьостаннєдослідженнябританськогоЦентруекономічних іділовихдосліджень (CEBR), передаєБі-бі-сі.

Переважно зниженнярейтингу Великобританіїпов'язанез поступовимекономічнимспадомвЄвропі тавиходомна першийпланазіатськихкраїн."Мипобачимо нетільки перехідвід заходудо сходу,ай те,що країни, які виробляютьнеобхідну сировину- продовольство, енергіютощо- поступовопіднімаютьсяв економічнійтаблиці", -сказавглаваCEBRДугласМакВільямс.

Згідно з прогнозамиCEBR, до 2020р. Великобританіяопуститьсяна восьмемісце, Росіяпідніметьсяз дев'ятогомісцяначетверте.Трійкалідерів (США, Китайі Японія) залишитьсянасвоїхмісцях, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

 

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