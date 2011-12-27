Бразилія випередила Англію в рейтингу найбільших економік

Дослідження британського Центру

Бразиліяпосілашосте місцеврейтингу найбільшихекономіксвіту,відтіснившиВеликобританіюнасьомупозицію.Такідані міститьостаннєдослідженнябританськогоЦентруекономічних іділовихдосліджень (CEBR), передаєБі-бі-сі.



Переважно зниженнярейтингу Великобританіїпов'язанез поступовимекономічнимспадомвЄвропі тавиходомна першийпланазіатськихкраїн."Мипобачимо нетільки перехідвід заходудо сходу,ай те,що країни, які виробляютьнеобхідну сировину- продовольство, енергіютощо- поступовопіднімаютьсяв економічнійтаблиці", -сказавглаваCEBRДугласМакВільямс.



Згідно з прогнозамиCEBR, до 2020р. Великобританіяопуститьсяна восьмемісце, Росіяпідніметьсяз дев'ятогомісцяначетверте.Трійкалідерів (США, Китайі Японія) залишитьсянасвоїхмісцях, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

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