Саакашвілі віддав особняки кримінальних авторитетів силовикам

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ передав конфісковані будинки ватажків злочинних угрупувань під санаторії і місця відпочинку силовиків, повідомляє інформаційне агентство "Новости-Грузия" з посиланням на телекомпанію "Руставі-2".

За її даними, МВС і Міністерству оборони Грузії передали п`ять особняків в містечку Урекі на Чорноморському узбережжі Грузії, між Батумі й Поті. Раніше ці будинки належали так званому "злодієві в законі" Захару (Шакро) КАЛАШОВУ і його спільникові.

Нерухоме майно З.КАЛАШОВА і його спільника оцінюється в 15 млн. Доларів.

"Ці будинки треба перетворити на санаторії, реабілітаційні центри для співробітників МВС і Міноборони, поранених при виконанні службових обов`язків", - сказав сьогодні Президент Грузії в Урекі.

"Наші військові і офіцери поліції разом відпочиватимуть в цих будинках, не несучи ніяких особистих витрат - за рахунок держави", - відзначив М.СААКАШВІЛІ.