Росія сьогодні не має мотивів починати «газову війну»

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що «газової війни» між Києвом і Москвою не буде, оскільки Росія не має мотивів її починати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Останнього разу в 2009 році так звана “газова війна” почалася з тепер уже відомих мотивів - монопольний постачальник газу в Україну і серйозний постачальник в Європу хотів підняти ціну, що йому і вдалося зробити. Ціною певних втрат за контрактами мета була досягнута. Сьогодні такої мети немає. Якби сьогодні Росія почала таку війну, то окрім втрат, окрім війни Росії проти Росії, вона б нічого не одержала», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що «газової війни» не буде з вірогідністю в 99%.

Нагадаємо, 23 грудня під час зустрічі у Санкт-Петербурзі міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР підбили підсумки переговорного процесу в газовій сфері. Сторони відзначили позитивний і конструктивний характер проведених у 2011 році переговорів і хороші перспективи наступного раунду переговорів, який відбудеться 15 січня 2012 року.