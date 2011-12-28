У Киргизії при посадці перекинувся і загорівся Ту-134

Під час аварії Ту-134, що сталася 28 грудня в аеропорту киргизького міста Ош постраждали 18 людей. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на АКІpress і "24.kg".

За даними "24.kg", серед потерпілих є і пасажири, і члени екіпажу. АКІpress повідомляє, що семеро з них госпіталізовані. На борту були 73 пасажири, зокрема дев`ятеро дітей.

Частина пасажирів перебувають в залі очікування, з ними працюють лікарі і психологи.

Літак Ту-134 авіакомпанії "Киргизстан", що прямував з Бішкека, зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту Оша. Він з`їхав із злітно-посадочної смуги, перекинувся і спалахнув. Під час аварії праве крило літака розвалилося.

Пожежу швидко загасили, люди з салону були евакуйовані. За наявними даними, ніхто не загинув.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала погана видимість при посадці. Для з`ясування причин події створена урядова комісія.