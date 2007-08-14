Росія заборонила Китаю поставляти до Пакистану винищувачі Джей-Еф-17, оснащені російськими двигунами. Два літаки, які були передані Пакистану в березні, повернені до Китаю, - пише газета "Индиан-експрес". За її даними, Москва ухвалила це рішення, щоб "не хвилювати Індію".

Це та інші питання обговорюватимуться під час візиту до Москви радника з національної безпеки Індії – він приїжджає до Росії в кінці серпня.

"Эхо Москвы"