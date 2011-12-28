Китаянку можуть покарати за народження вісьмох близнят

Жительку Китаю можуть покарати за народження вісьмох близнят.

Подружжя з Гуанчжоу після довгих років спроб народити дитину вирішило скористатися процедурою екстракорпорального запліднення, яка обійшлася їм в мільйон юанів, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Лікарі перестаралися і запліднили одразу вісім яйцеклітин, вважаючи, що виживуть два-три ембріони. Для більшої надійності два ембріони були пересаджені одній сурогатній матері, ще одній - три. У результаті народилися чотири хлопчики і чотири дівчинки, яких записали на подружжя. Батьки були щасливі і не пошкодували 100 тисяч юанів на щомісячну оплату обслуговуючого персоналу з 11 осіб.

Проте за китайським законом дозволяється народжувати тільки одну дитину. У зв`язку з цим уряд провінції Гуанчжоу створив спеціальну групу для розслідування усіх обставин справи.