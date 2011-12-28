У РПЦ вважають позитивним досвід спілкування православних і католиків

У Російській православній церкві вважають позитивним досвід спілкування православних і католиків у соціальній і культурній сферах.

Про це в інтерв'ю «УНІАН-Релігії» повідомив голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський ІЛАРІОН (АЛФЕЄВ).

«Хоча між Православною і Римо-католицькою церквами немає єдності у вірі та спілкування в таїнствах, проте, православні й католики займають близькі позиції за багатьох питань сучасності, перш за все, в соціальній та етичній сферах. Православно-католицька співпраця розвивається сьогодні в різних формах. Це можуть бути спільні культурні проекти, громадські акції, активна взаємодія на рівні міжнародних організацій», - відзначив митрополит ІЛАРІОН.

Позитивним прикладом такої співпраці владика ІЛАРІОН назвав молодіжні зустрічі, які щорічно організуються чернечою общиною Тезе в різних містах Європи.

«Православна молодь, зокрема й з Російської церкви, вже багато років поспіль бере участь в цих молодіжних зустрічах. Я радий, що молоді християни мають можливість зустрічатися і ділитися досвідом свого життя і свого служіння в Церкві, адже таке спілкування може закласти основи для побудови більш справедливого і гуманного суспільства», - зазначив голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.