Нову акцію за чесні вибори в Москві планують на 4 лютого

Нова акція за чесні вибори запланована на 4 лютого у формі ходи Садовим кільцем.

Як повідомляє Газета.Ru, вже більше двох тисяч чоловік у Facebook оголосили про своє бажання взяти участь в новій маніфестації, яка має відбутися 4 лютого в центрі Москви, але вже не як мітинг, а у формі ходи.

«У лютому холодно стояти на одному місці, тому ми підемо – підемо мирною ходою — Садовим кільцем і Новим Арбатом. Згідно з російськими законами заявка на ходу — так само, як і на мітинг — має повідомний характер, заявку буде подано наприкінці січня», – говориться на сторінці акції «Мирна хода за чесні вибори. 4 лютого» у Facebook.

Інформацію про проведення нової акції протесту Газеті.Ru підтвердив лідер незареєстрованої Республіканської партії Володимир РИЖКОВ, який вів останній мітинг на проспекті Сахарова.

«Є ініціативна група, яка після внутрішніх обговорень оголосила, що треба проводити ходу. Дата символічна. 4 лютого 1990 року відбулася мільйонна хода Садовим кільцем, після якої було скасовано шосту статтю Конституції про монополію КПРС на владу. Також акція має відбутися через два місяці після думських виборів і за місяць до проведення президентських виборів», – сказав В.РИЖКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня учасники мітингу в Москві прийняли резолюцію з вимогою до влади скасувати результатів виборів до Держдуми Росії, що відбулися 4 грудня.

Також учасники мітингу зажадали негайного звільнення всіх політв'язнів, відставки голови ЦВК РФ Володимира ЧУРОВА, розслідування всіх фактів порушень і фальсифікацій, покарання винних, реєстрації опозиційних партій, ухвалення демократичного законодавства про партії та вибори, проведення нових відкритих і чесних виборів.

24 грудня на проспекті Сахарова в Москві відбувся мітинг "За чесні вибори", що зібрав, за різними даними, від 30 до 120 тисяч чоловік. Серед гасел, які скандували учасники маніфестації, були заклики піти у відставку, звернені до прем'єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА і В.ЧУРОВА.