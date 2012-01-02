Навесні Греція може вилетіти з єврозони

Питання, чи залишиться Греція в єврозоні, має вирішитися у першому кварталі 2012 року, повідомив керівник об'єднання грецьких банків і голова найбільшого в країні комерційного банку National Bank of Greece Васіліс РАПАНОС, передає РІА “Новости”.

"Або ми залишимося в єврозоні, понизивши рівень життя для кожного, або вийдемо з євро і повернемося на кілька десятиліть в минуле", - сказав на новорічному заході афінської біржі В.РАПАНОС.

Греція веде переговори щодо реалізації нової кредитної угоди з ЄС, яка включає 130-мільярдний пакет допомоги в обмін на чергові заходи зі скорочення витрат. Критичне значення мають консультації з приватними інвесторами, яким ЄС наказав "добровільно" списати 50% грецького суверенного боргу. Це дозволить скоротити 360-мільярдний борг країни приблизно на 100 мільярдів євро. Після цього Греція має одержати приблизно 90-мільярдний стабілізаційний пакет на рекапіталізацію банків і фінансування зовнішнього боргу, а також на закриття "проломів" у бюджеті.

Лідери Євросоюзу і найбільших країн єврозони пригрозили, що Греція може бути виведена зі складу валютного союзу, якщо не виконає програму. При цьому юридичні процедури для виходу з єврозони в основних документах ЄС відсутні.

Досі програмакредитуваннякраїнивобмінна скороченнявитрат з метоюзнизитидефіцит небулауспішною.Якочікується, бюджетнийдефіцитв 2011році перевищить9%ВВП.Прицьому боргГреції продовжуєзростати, підвищуютьсявидаткибюджету,адоходизнижуються.СпадВВПв 2011році повиненперевищити6%ВВП.