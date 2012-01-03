У Будапешті на вулиці вийшли десятки тисяч людей

У столиці Угорщини Будапешті десятки тисяч людей взяли вчора участь у демонстрації протесту проти політики правлячої партії «Фідес» (Угорський громадянський союз).

Як передає радіо «Свобода»,протестувальники вигукували гасла проти лідера партії, прем`єр-міністра Віктора ОРБАНА, звинувачуючи його в авторитаризмі.

Опоненти прем`єра кажуть, що нова Конституція, котра набула чинності 1 січня, і багато інших рішень уряду підривають основи демократії в країні, посилюючи політичний контроль за судово-правовою системою, Центральним банком, релігійними організаціями і засобами масової інформації.

Деякі політичні кроки угорської влади піддаються критиці з боку США, Євросоюзу і міжнародних правозахисників.