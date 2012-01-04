У Китаї автобус, що перевозив 56 пасажирів, упав з мосту

У Китаї 16 осіб загинули, ще 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості унаслідок ДТП у південно-західній провінції Гуйчжоу.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, інцидент стався на трасі у повіті Гуйдін.

Автобус, який перевозив 56 осіб, сьогодні у другій половині дня за місцевим часом звалився з мосту.

За попередніми даними розслідування, причиною ДТП стала ожеледь.