У Китаї автобус, що перевозив 56 пасажирів, упав з мосту

21:16, 04 січня 2012
Світ
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16 осіб загинули

У Китаї 16 осіб загинули, ще 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості унаслідок ДТП у південно-західній провінції Гуйчжоу.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, інцидент стався на трасі у повіті Гуйдін.

Автобус, який перевозив 56 осіб, сьогодні у другій половині дня за місцевим часом звалився з мосту.

За попередніми даними розслідування, причиною ДТП стала ожеледь.

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