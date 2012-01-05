Головну різдвяну ялинку Брюсселя демонтували через сильний вітер

Брюссельські пожежники як захід безпеки демонтували різдвяну ялинку, встановлену на центральній площі столиці Бельгії - Гран пляс, повідомляє РІА «Новости».

Минулого вівторка зелену красуню дуже пошарпав ураганний вітер, що обрушився на Брюссель. Щоб не піддавати туристів загрозі падіння гілок з дерева, було вирішено його розпиляти і вивезти.

Жителям Брюсселя і гостям столиці тепер залишається милуватися на Гран пляс встановленими тут гігантськими різдвяним яслами і власне архітектурним ансамблем головної площі країни.

У вівторок унаслідок шквалистого вітру в Бельгії постраждали четверо осіб, зокрема семирічний хлопчик.

Троє постраждалих одержали травми різного ступеня тяжкості в центрі Брюсселя від гілок, що падали з дерев. Хлопчик одержав травми після того, як на нього впав алюмінієвий фрагмент з фасаду одного з видань на бельгійському узбережжі Північного моря, де швидкість вітру досягала 110 кілометрів на годину.

Найбільшого матеріального збитку унаслідок шквалистого вітру і проливних дощів було завдано півночі країни - Фландрії.

У четвер по всій території Бельгії знову оголошено штормове попередження. У Брюсселі закриті для відвідування усі міські парки.