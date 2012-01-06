Обама оголосив нову військову стратегію США

Президент США Барак Обама розкрив деталі скорочення військового бюджету на 500 млрд. дол. в рамках нової оборонної стратегії країни, повідомляє Reuters. Стратегія на майбутнє десятиліття передбачає скорочення чисельності армії та військового бюджету в ім'я відновлення економічного потенціалу держави.



Президент США заявив, що американська армія стане більш компактною, але зможе зберегти свою перевагу і перенаправляє свої зусилля на Азіатсько-Тихоокеанський регіон, передає Бі-бі-сі. Виступаючи в Пентагоні, американський лідер оприлюднив плани перегляду військового бюджету США, відповідно до яких зі збройних сил будуть звільнені кілька тисяч осіб.



У преамбулі до стратегії Б. Обама висловив упевненість в тому, що за рахунок збільшення вкладень у кіберозброєння США зможуть зменшити навіть ядерний потенціал, не програвши при цьому в обороноздатності.



"Наша армія буде більш компактною. Але світ повинен знати, що США збережуть військову перевагу за допомогою збройних сил, які будуть маневреними і гнучкими", - сказав Б. Обама на прес-конференції. За його словами, зараз головне завдання США - відновити свою економічну міць, і країна "перевертає сторінку десятиліття війни". Крім того, президент США зазначив, що військовий бюджет буде зростати, але не такими швидкими темпами, як раніше.



За словами міністра оборони США Леона Панетти, який також був присутній на прес-конференції, в американських збройних силах зміниться співвідношення між резервістами і діючими військовими, при цьому армія зможе швидше мобілізувати необхідні сили.



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Американські офіційні особи наполягають, що президент уважно стежить за динамікою видатків на оборону, керуючись при цьому результатами перегляду стратегії професійними військовими. Представник Білого дому Джей Карні назвав майбутні скорочення "хірургічними". Президент, як повідомляється, особисто бере участь у процесі прийняття рішень у цій області.



5 січня не було оголошено про конкретні масштабах скорочень чисельності збройних сил, проте в пресі з'явилися повідомлення про те, що протягом наступних 10 років бюджет армії і корпусу морської піхоти буде скорочено на 10-15%. Це означає зменшення чисельності військовослужбовців на десятки тисяч осіб. При цьому планується посилити бойові можливості американського флоту і авіації в Азії, зазначає РосБізнесКонсалтинг.