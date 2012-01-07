11 ув'язнених прорили з тюрми 80-метровий туннель

Деякі з них очікували страти

Одинадцятьв'язнівв'язниціZirga, розташованоївкурдськійпровінціїДохукнапівночіІраку,втекли, прокопавшипідземлеютунельзавдовжки80 метрів,повідомляєФрансПрес зпосиланнямнаначальникав'язниці.



"Одинадцятьув'язненихвтекли.Вонипрокопали80-метровийтунель ічерезньоговтекли.Копаючитунель,ув'язнені незалишалиніякихслідів.Ми вражені", -цитуєРІА"Новости".



Засудженівідбувалиу в'язниціZirgaтермінипонад п'ятьроківзарізні злочини: від торгівлінаркотиками довбивства.Деякі звтікачівочікувалиу в'язницісмертноїкари.За данимиагентства, місце перебуваннявтікачівпокине встановленк, поліціяведепошуки.



В'язницяZirgaпрацюєв іракськійпровінціїДохукз 2008року,вній близько 600ув'язнених.

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