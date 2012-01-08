У Петербурзі пройшли пікети на підтримку політв'язнів
00:19, 08 січня 2012Світ
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"Ісуса кинули до в'язниці за інакомислення"
7 січня вПетербурзіпройшовфлеш-моб -серіяперсональних"пікетівмилосердя" на підтримкуполітв'язнів.
ЯкповідомляєкореспондентРадіоСвобода,пікетівбіля Казанськогособоруі різнихстанційметробуло неменше 20,ацілкомможливо,що й більше.Акціяготуваласявсоціальнихмережах, потенційнихучасників булоблизько200.
"СьогодніРіздво.Мипам'ятаємо, що Ісусакинулидо в'язниціза інакомислення.Свободув'язнямсовісті!","Скороі таблицюмноженняоголосятьдержавною таємницею", "ТаїсіїОсиповійзапідкинутінаркотики10 років- привітвід Іродаі Пілата!"- такіплакати буливрукаху людей, що вийшлинапікетивсвятоРіздва.
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