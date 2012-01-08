У Петербурзі пройшли пікети на підтримку політв'язнів

"Ісуса кинули до в'язниці за інакомислення"

7 січня вПетербурзіпройшовфлеш-моб -серіяперсональних"пікетівмилосердя" на підтримкуполітв'язнів.



ЯкповідомляєкореспондентРадіоСвобода,пікетівбіля Казанськогособоруі різнихстанційметробуло неменше 20,ацілкомможливо,що й більше.Акціяготуваласявсоціальнихмережах, потенційнихучасників булоблизько200.



"СьогодніРіздво.Мипам'ятаємо, що Ісусакинулидо в'язниціза інакомислення.Свободув'язнямсовісті!","Скороі таблицюмноженняоголосятьдержавною таємницею", "ТаїсіїОсиповійзапідкинутінаркотики10 років- привітвід Іродаі Пілата!"- такіплакати буливрукаху людей, що вийшлинапікетивсвятоРіздва.

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