Прокурора, який намагався застрелитися, відправили до психлікарні

Співробітника Головної військової прокуратури Польщі полковника Міколая ПШИБИЛА, який намагався застрелитися прямо на власній прес-конференції, поміщено до психіатричної лікарні.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив керівник медичної установи в місті Бидгощ. За його словами, пацієнта привезли до психіатричної лікарні у четвер вранці.

Причиною стресу для полковника, за даними місцевих ЗМІ, стало доручене йому розслідування корупції в польських збройних силах. За словами самого М.ПШИБИЛА, на його життя неодноразово робили замах, також він одержував поштою листи з погрозами в свою адресу.

Крім того, прокурор був переконаний, що "хтось заплатив мільйон злотих" за його вбивство. Звести рахунки з життям М.ПШИБИЛ, за його словами, вирішив після того, як його несправедливо звинуватили у службових злочинах.

У понеділок, 9 січня, військовий юрист виступав на прес-конференції, яка була присвячена скандалу з прослуховуванням телефонів журналістів, які займалися розслідуванням справи про катастрофу літака Президента Леха Качиньського під Смоленськом.

На ній він захищав колег і пояснював журналістам, що його відомство прослуховувало телефони на законних підставах. У якийсь момент М.ПШИБИЛ оголосив перерву, попросивши журналістів вийти з кімнати, після чого спробував вистрілити собі в голову.

Пізніше в інтерв`ю польському радіо прокурор пояснив, що вчинити самогубство йому завадив шум у сусідній кімнаті, почувши який, він мимоволі повернув голову у бік дверей. В результаті куля пройшла через щоку, не зачепивши життєво важливих органів. За оцінками медиків, життю полковника нічого не загрожує, зазначає NEWSru.