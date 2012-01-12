Сомалійські пірати помилково напали на військовий корабель
20:56, 12 січня 2012Світ
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Сомалійські пірати намагалися напасти на іспанський військовий корабель, прийнявши його за вантажне судно, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
У результаті нападників арештовано, одного з них убито.
Пірати побачили здобич біля берегів Сомалі й кинулися наздоганяти. Але коли їхній катер підійшов до 160-метрового корабля, той несподівано відповів вогнем, а для переслідування піратів з борту було піднято військовий вертоліт.
Шістьох злочинців було тут же захоплено. Вони розповіли про вбитого спільника, якого самі пірати скинули за борт.
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