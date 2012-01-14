В Іраку смертник у формі поліцейського здійснив теракт: 50 загиблих
15:58, 14 січня 2012Світ
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Понад 100 поранених
Кількість жертв теракту на півдні Іраку досягла 50 людей, понад 100 поранено, передає агентство «Рейтер» з посиланням на медиків.
Як нагадує РІА «Новости», терорист-смертник, вдягнутий у форму поліцейського, привів у дію вибуховий пристрій поряд з групою прочан-шиїтів, які проходили через один з контрольно-пропускних пунктів у Басрі. Теракт стався в священний для шиїтів день - 40-й день ("Арбаїн") поминання імама Хусейна - внука пророка Мухаммеда.
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