Пасажирам затонулого лайнера більше години не говорили про аварію

Пасажири затонулого в Італії круїзного лайнера кажуть, що екіпаж довгий час не пояснював, що сталося з судном, і люди, що прийшли на виставу до концертної зали, близько години не могли залишити приміщення.

Як розповіли кореспондентові РІА "Новости"російськомовні пасажири Costa Concordia, незадовго до аварії у них почався "Вечір магії". Коли сталася аварія і судно похитнулося, екіпаж сказав, що стався збій в електропостачанні.

"Нам довго не говорили, що відбувається, і довго, приблизно протягом години, не випускали із зали і говорили, що збій електрики. Почалася паніка, метушня.", - каже один з очевидців.

Пасажири зазначають, що місцеві жителі активно допомагали врятованим, деякі знімали з себе взуття і одяг і віддавали туристам з Costa Concordia.

"Ось на мені кросівки, які мені скинули з балкона італійці", - сказав журналістам один з пасажирів, який приїхав з Одеси.