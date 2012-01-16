Голова британского МЗС не виключає військової операції проти Ірану

Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг не виключає ймовірності початку міжнародної військової операції проти Ірану, який, на думку Заходу, продовжує роботи зі створення ядерної зброї.



"Ми ніколи нічого не виключали. Ми ніколи не виключали будь-яких варіантів або підтримки будь-яких варіантів. Ми вважаємо, що всі варіанти повинні розглядатися, оскільки це (силова акція проти Тегерана) частина заходів для впливу на Іран", - заявив глава Форін-офісу в неділю в інтерв'ю телеканалу Sky News.



За його словами, наявність різних варіантів відповіді просто необхідно на тлі "всезростаючої небезпеки" від іранських ядерних розробок.



При цьому Хейг підкреслив, що офіційний Лондон не виступає прихильником військової операції, але має намір посилювати санкційні тиск на Іран з метою повернути Ісламську Республіку за стіл переговорів.



"Зрозуміло, ми не закликаємо до проведення військової операції і не виступаємо її прихильниками. Ми - прихильники змістовних переговорів, якщо Іран на них піде, і зростаючого тиску санкцій у спробі домогтися від Ірану гнучкості", - вказав британський міністр.