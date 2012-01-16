Пасажири Costa Concordia можуть розраховувати до ?500 тис. компенсації

Пасажири лайнера Costa Concordia, що зазнав катастрофи в Тірренському морі поблизу острова Джильо, можуть одержати компенсацію від круїзної компанії Costa Cruises за фізичну, моральну і матеріальну шкоду.

Як повідомляє РІА «Новости», про це йдеться в прес-релізі Італійської асоціації захисту прав споживачів (Altroconsumo).

Як зазначається в повідомленні асоціації, відповідно до укладених із Costa Cruises договорів, постраждалі клієнти компанії можуть розраховувати на компенсацію до 500 тис. євро у разі отримання травм, до 20 тис. євро - за завдану матеріальну шкоду (втрату багажу) і до 50 тис. євро - за інші види шкоди (зокрема й моральну).

Право на одержання компенсації за тілесні ушкодження обмежене трирічним терміном, за матеріальну шкоду - роком.

Апелюючи до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів і багажу, Altroconsumo закликає туристів різних національностей, які постраждали під час катастрофи круїзного лайнера, звертатися до компанії Costa Cruises з претензіями і вимогами відшкодування фізичної, матеріальної і моральної шкоди.

При організації міжнародних перевезень туристів і пасажирів морським транспортом діють міжнародні договори і конвенції. Одним із основних документів є Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів і багажу. У документі передбачена відповідальність перевізника за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або завдання йому тілесних ушкоджень, а також унаслідок втрати або пошкодження багажу.

Разом з тим, як зазначається в документі Altroconsumo, тягар доказу завданої шкоди лягає на плечі пасажира, особливо це стосується моральної і матеріальної шкоди. Так, на додаток до туристичного договору бажано надати всю документацію, що підтверджує втрати, медичні довідки, фотографії, квитанції та чеки.

Раніше повідомлялося, що голова ради директорів Costa Crociere зміг дати першу оцінку економічних збитків компанії й оголосив про 93 мільйони доларів як прямого відшкодування збитків.

Лайнер Costa Concordia, на борту якого перебувало більш як 4,2 тис. чоловік зазнав катастрофи поблизу острова Джильо біля побережжя італійської області Тоскана в ніч на 14 січня. За словами капітана судна, корабель напоровся на скелі, які не були вказані на навігаційній карті. За останніми даними, жертвами трагедії стали шість чоловік, доля ще як мінімум 14 невідома. За іншою інформацією, зниклими безвісти вважаються 16 чоловік, зокрема п`ятирічна дитина.

На борту лайнера було 35 українських туристів, ніхто з них не постраждав.