Газпром змінив ціну газу для п'яти європейських компаній

"Газпром", виходячи з ринкових умов, скоригував ціну газу в контрактах із GDF Suez (Франція), Wingas (Німеччина), SPP (Словаччина), Sinergie Italiane (Італія) і Econgas (Австрія), повідомив журналістам заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр МЕДВЕДЄВ.

"Виходячи з основоположних принципів і умов чинних довгострокових контрактів, наприкінці 2011 - початку 2012 років "Газпром експорт" досяг і оформив домовленості з низкою великих європейських покупців, які передбачають певне коригування ціни російського газу, що купується за цими контрактами, з урахуванням розвитку газового ринку в Європі та ситуації в економіці й енергетиці окремих європейських держав", - сказав він, передає РІА "Новости".

О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що відповідні контрактні документи підписано з компаніями GDF Suez, Wingas, SPP, Sinergie Italiane і Econgas.

Раніше низка європейських споживачів "Газпрому" вирішили оскаржити в арбітражі контрактну ціну газу, проте ці компанії до їх числа не входили. При цьому "Газпром" не виключав домовленостей з низкою європейських споживачів щодо корегування ціни газу до кінця року поза арбітражним процесом.

У звіті за третій квартал 2011 року "Газпром" повідомляв, що ТОВ "Газпром експорт" проводить комерційні консультації з компаніями RWE Transgas, SPP, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GDF Suez, EconGas, GWH Gashandel, Centrex, PGNIG.

У 2010 році низка європейських покупців зверталися до "Газпром експорт" із вимогами про перегляд контрактної ціни в рамках довгострокових контрактів, обгрунтовувавши це змінами на світовому газовому ринку (надмірна пропозиція газу, суттєвий розрив між спотовими цінами й цінами довгострокових контрактів). За підсумками переговорів у 2010 році були досягнуті домовленості з компаніями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas і Gasterra.

Наприкінці червня 2011 року заступник голови "Газпрому" О.МЕДВЕДЄВ заявив, що газовий холдинг продовжує переговори з низкою європейських споживачів про зміну умов контрактів на поставки газу. Він відмовився уточнити, про зміну яких саме умов контрактів може йтися, а в числі компаній, з якими йдуть переговори, назвав Eni, E.On і GDF Suez. Заступник голови "Газпрому" заявляв, що вплив спотової складової на контракти, якщо вже не зник, то зникає, оскільки розрив у цінах на спотовому ринку і за довгостроковими контрактами суттєво скоротився.

У листопаді 2011 року О.МЕДВЕДЄВ заявив журналістам, що цієї зими ціна на європейських біржових майданчиках досягне 400 дол. за тис. кубометрів, тоді як у 2009 році становила 200 дол. Проте поки цей прогноз не виправдався.