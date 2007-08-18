Терористи, які захопили турецький літак, здалися

Терористи, що захопили у суботу вранці пасажирський літак турецької авіакомпанії Atlasjet, здалися. Ніхто з пасажирів і членів екіпажа не постраждав. Останніх трьох пасажирів і двох стюардес терористи випустили на свободу за 15 хвилин до того, як оголосили про рішення здатися.

Терористи, за словами пасажирів літака, пояснювали їм, що вирішили захопити літак на знак протесту проти політики США на Близькому Сході. При цьому вони стверджували, що є членами "Аль-Каїди" і що їм вдалося пронести на борт літака гранату. Проте ні пасажири, ні члени екіпажа ніякого вибухового пристрою не бачили.