Що потрібно українцям у Польщі?

В найближчу суботу, 21 січня, у Варшаві відбудеться сьоме засідання Координаційної ради української меншини при Посольстві України в Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба посольства України у Варшаві.

«Участь у заході візьмуть регіональні представники української громади з Варшави, Перемишля, Любліна, Щеціна, Вроцлава, Більськ-Підляського та дипломати Посольства», - відзначила прес-служба.

Серед учасників заходу буде також Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

У посольстві нагадали, що Координаційна рада була створена в жовтні 2006 року «з метою узгодження діяльності, спрямованої на всебічне задоволення культурних, духовних та освітніх потреб української громади в Польщі».

За даними прес-служби, попереднє засідання Ради відбулося в травні 2011 року, а перед цим по одному засіданню проходило в 2010-му, 2009-му та 2006-му роках та ще два в 2007 році.

«Питання, які обговорюватимуться (21 січня): діяльність української громади, фінансова підтримка, українсько-польське примирення, освіта і культура», - повідомила прес-служба.

Довідка УНІАН. За даними перепису населення 2002 року, у 38-мільйонній Польщі проживало близько 30 тис. українців, які за чисельністю зайняли четверте місце серед національних меншин в країні після сльонзаків (170 тис.), німців (150 тис.) та білорусів (50 тис.).

Експерти вважають, що офіційні дані не відображають реальну кількість польських громадян українського походження, зауважуючи, що на початку дев’яностих років у Польщі жило понад 250 тис. українців.

За даними польської влади, на початку 2011 року у Польщі дозвіл на легальне перебування в країні мали понад 100 тис. іноземців, найбільше з яких - близько третини - громадяни України.