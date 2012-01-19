Третина росіян хочуть повернути «зимовий» час (опитування)

Соціологи провели опитування росіян щодо їх ставлення до скасування переходу на зимовий і літній час. Як виявилося, майже 30% опитаних виступають за повернення переведення стрілок годинників. Проте, таких, хто це не схвалює, виявилося більше - 44%. Ще 27% респондентів байдужі до такої пропозиції.

Про це повідомляє сайт «Аргументы и Факты».

Прихильники повернення зимового і літнього часу скаржаться на погіршення стану здоров`я (19%). Зокрема, вони відзначають, що стало важче прокидатися вчасно (79%), вони постійно перебувають у поганому настрої через темінь на вулиці (77%), багатьом стало важче працювати вранці (63%).

Опитування було проведено у 8 федеральних округах РФ у січні 2012 року. У ньому взяли участь 1000 жителів міст Росії з населенням від 100 тисяч і вище. Вік респондентів - від 18 до 60 років.

Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок числення часу було введено в Англії у 1908 році для економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. На даний час на «літній» і «зимовий» час переходять у більш ніж 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього і в Україні стали лунати пропозиції про скасування переходу на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку числення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого годинного поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» і «літній» час.

Новації у порядку числення часу, ухвалені Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і у середовищі науковців, оскільки таке рішення не було узгоджено з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам числення часу і фактично упроваджує в Україні час третього годинного поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, що діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку числення часу на території України». Тобто, в Україні був збережений перехід на зимовий час.