Автомобілі, викрадені в Єгипті, вивозять з країни тоннелями

04:48, 22 січня 2012
Світ
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Влада сектора Газа заявила про заборону

ВладасектораГаза, підконтрольногорухуХАМАС, оголосилавсуботу прозаборону ввезенняванклавтранспортнихзасобівз Єгипту черезконтрабандистськітунелі.

Підкордоном міжЄгиптом іГазоюконтрабандистивирилисотнітунелів,якимидоставляютьдо блокованогопротягом 5роківпалестинськогоанклаву товариширвжитку, пальне, автомобілі,атакожнаркотики,зброю іпереправляютьлюдейдосектораГазаі з нього.

Своє рішеннявлада поясниланеобхідністюприпинитидоставкувГазувикраденихвЄгиптімашин.

"Автомобілі,якібулидоставленібездозволупо тунелях, є незаконними,вони вкраденівЄгиптіі доставленівГазунеофіційно",- йдетьсявзаявіМВСсектораГаза.

Багатоєгипетськігромадянискаржилися,щоїхні транспортнізасобибуливикраденіінезаконнопереправленіз країни всусіднійсекторГаза.

Після послабленняблокадианклавув 2011році Ізраїль дозволивдоставкувсекторГазаблизько40 новихавтомобілівна тиждень.Палестинціскаржаться,щотакої кількості невистачаєдлязадоволенняпопитуванклаві.

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