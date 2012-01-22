Автомобілі, викрадені в Єгипті, вивозять з країни тоннелями
Влада сектора Газа заявила про заборону
ВладасектораГаза, підконтрольногорухуХАМАС, оголосилавсуботу прозаборону ввезенняванклавтранспортнихзасобівз Єгипту черезконтрабандистськітунелі.
Підкордоном міжЄгиптом іГазоюконтрабандистивирилисотнітунелів,якимидоставляютьдо блокованогопротягом 5роківпалестинськогоанклаву товариширвжитку, пальне, автомобілі,атакожнаркотики,зброю іпереправляютьлюдейдосектораГазаі з нього.
Своє рішеннявлада поясниланеобхідністюприпинитидоставкувГазувикраденихвЄгиптімашин.
"Автомобілі,якібулидоставленібездозволупо тунелях, є незаконними,вони вкраденівЄгиптіі доставленівГазунеофіційно",- йдетьсявзаявіМВСсектораГаза.
Багатоєгипетськігромадянискаржилися,щоїхні транспортнізасобибуливикраденіінезаконнопереправленіз країни всусіднійсекторГаза.
Після послабленняблокадианклавув 2011році Ізраїль дозволивдоставкувсекторГазаблизько40 новихавтомобілівна тиждень.Палестинціскаржаться,щотакої кількості невистачаєдлязадоволенняпопитуванклаві.