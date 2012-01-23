Влада Варшави заборонила відкривати Національний стадіон 29 січня

Влада польської столиці Варшави заборонила заплановане на 29 січня відкриття Національного стадіону через відсутність згоди на експлуатацію об'єкту пожежної та санітарної служб.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар мерії міста Бартош Мільчарчик.

"Так. Сьогодні ми ухвалили таке рішення", - сказав він, коментуючи повідомлення польських ЗМІ про можливий зрив урочистого відкриття збудованого до Євро-2012 стадіону через брак згоди на захід столичної влади.

Водночас він висловив думку, що державна компанія "Національний центр спорту" NCS, котра є оператором стадіону та організатором заходу, ще зможе до кінця тижня отримати необхідні погодження на експлуатацію об'єкту.

Співрозмовник УНІАН назвав незначними зауваження пожежників та санітарних служб, зазначивши, що серед них є відсутність певної документації.

"Я не переживаю, що захід може не відбутися. Там не такі складні справи, які не можна було б виправити", - сказав він, але застеріг, що відкриття залежатиме від того, чи NCS виправить виявлені недоліки.

Прес-секретар мерії Варшави не став коментувати, чому Національний центр спорту отримує погодження на експлуатацію практично в останній момент, зауваживши, що місто не має відношення до цієї створеної урядом компанії, а, згідно з польським законодавством, лише дає або не дає згоду на проведення масових заходів.

Прес-секретар NCS Дарія КУЛІНСЬКА не уточнила УНІАН, чи дійсно може дійти до зриву запланованого на 29 січня відкриття Національного стадіону, зауваживши, що компанія "реалізує план отримання погоджень та дозволів".

Як повідомляв УНІАН, польська влада планувала відкрити Варшавський стадіон, спорудження якого розпочалося в 2009 році, влітку минулого року, але через виявлені проблеми із певними вже збудованими конструкціями введення об'єкту в експлуатацію перенесли на 30 листопада 2011 року.

У середині грудня будівельна інспекція дала дозвіл на використання стадіону за винятком ще не готового на той момент футбольного поля.

Довідка УНІАН. Національний стадіон у Варшаві, котрий зможе вмістити майже 60 тис. осіб, стане найдорожчим об'єктом серед споруджуваних Польщею до Євро-2012: польський уряд виділив на його будівництво більше 500 млн. дол., що у понад удвічі більше, ніж обійдуться збудовані футбольні арени у Гданську та Вроцлаві та реконструкція міського стадіону у Познані.