Польщу вже лякають банкрутством через Євро-2012

Проведення Європи-2012 у Польщі може спричинити серйозне погіршення рівня життя поляків, ставши символічним "цвяхом в економічній труні" країни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив представник Сенату парламенту Польщі, член партії влади "Громадянська платформа" Ян Філіп ЛІБІЦЬКІ.

Як написав сенатор у своєму інтернет-блозі, міста, які прийматимуть Євро-2012 і яких багато хто вважає щасливцями, через величезні витрати на підготовку до чемпіонату змушені масово обмежувати інші важливі для місцевих жителів видатки.

"Економлять на всьому, не лише на освіті... Також на багатьох інших потрібних, а не пов’язаних безпосередньо з Євро-2012, серед яких громадський транспорт, культура та інших, сферах міського життя", - написав він.

Я.ЛІБІЦЬКІ назвав позитивним для жителів Познані будівництво у рамках підготовки до чемпіонату нової дороги до аеропорту і залізничного вокзалу. Водночас, на його переконання, видатки уболівальників чи майбутніх туристів ніколи не покриють усіх витрат міста на підготовку до Євро.

За словами сенатора, половина збудованих свого часу до Чемпіонату Європи стадіонів у Португалії згодом була розібрана, оскільки влада не знала, як їх використовувати. На його думку, Польщі також буде важко заробити на збудованих до Євро-2012 футбольних аренах.

Він також навів приклад Греції, яка організувала у 2000 році Олімпіаду, а зараз через тодішні надмірні видатки їй загрожує банкрутство.

Довідка УНІАН. Влада Польщі оцінювала видатки на підготовку до Євро-2012 від 25 до 35 млрд. доларів, основну частину з яких планувалося направити на реалізацію інфраструктурних проектів, щоі співфінансувалися Євросоюзом.

За даними проведенного на замовлення польської державної компанії PL2012 дослідження, проведення Євро-2012 у Польщі збільшить національний ВВП на 10-13,6 млрд. доларів до 2020 року.