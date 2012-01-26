Мерія Москви погодила маршрут ходи "За чесні вибори"
01:47, 26 січня 2012Світ
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Дозволена участь 50 тисяч осіб
МеріяМосквипогодиламаршрутходизачеснівибори,яка запланованана4 лютого.Про цеповідомляєІТАР-ТАССз посиланнямназаявуодногоз організаторівакціїСергіяУдальцова.
ЯкрозповівУдальцов,ходапройде відКалузькоїплощі доВеликогоКам'яногомосту,адалібуде мітингбілякінотеатру "Ударник".Офіційнеузгодженнявже підписанемосковськоювладою.
Віце-мерМоскви ОлександрГорбенкоповідомив,що західпройде з12:00 до15:00 іщовньомудозволенаучасть 50тисяч осіб.
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