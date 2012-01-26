Мерія Москви погодила маршрут ходи "За чесні вибори"

Дозволена участь 50 тисяч осіб

МеріяМосквипогодиламаршрутходизачеснівибори,яка запланованана4 лютого.Про цеповідомляєІТАР-ТАССз посиланнямназаявуодногоз організаторівакціїСергіяУдальцова.



ЯкрозповівУдальцов,ходапройде відКалузькоїплощі доВеликогоКам'яногомосту,адалібуде мітингбілякінотеатру "Ударник".Офіційнеузгодженнявже підписанемосковськоювладою.



Віце-мерМоскви ОлександрГорбенкоповідомив,що західпройде з12:00 до15:00 іщовньомудозволенаучасть 50тисяч осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter