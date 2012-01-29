Понад 30 осіб загинуло в сутичках у передмісті Дамаска

Як мінімум 33 людей загинуло під час обстрілу сирійськими військовими селища в передмісті Дамаска, який захопили озброєні бойовики.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на газету Jerusalem Post, обстрілу піддався розташований у гірській місцевості населений пункт Ранкус, який знаходиться за 30 кілометрів на північ від сирійської столиці. За словами місцевих жителів, селище, яке обложили війська, з четверга обстрілюють танки. Ранкус захищають противники режиму президента Башара АСАДА, а також десятки дезертирів з лав збройних сил, які залучилися до них. Проти бойовиків діють елітні частини четвертої дивізії, якою керує брат президента Сирії Махер.

Під час обстрілу було зруйновано десять житлових будинків, про жертви серед мирного населення не повідомляється.

Раніше західні ЗМІ передавали, що сирійські урядові війська обстріляли з мінометів передмістя Дамаска, що потрапили під контроль противників режиму, убивши не менше 12 чоловік, поранення дістали десятки чоловік.

27 січня внаслідок зіткнень учасників антиурядових виступів із силами правопорядку в місті Хомс і його околицях, за даними правозахисників, загинуло близько 60 чоловік.

Вже десять місяців у Сирії не припиняються антиурядові протести. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і працівників силових структур. За даними ООН, загальна кількість жертв у країні перевищила 5 тис. чоловік. Сирійські власті заявляють, що в зіткненнях було вбито понад 2 тис. військовослужбовців і працівників правоохоронних органів Сирії, проти яких діють добре озброєні бойовики. При цьому, як повідомив цього тижня глава сирійського МЗС, кількість жертв серед військовослужбовців збільшилася за останній місяць удвічі, а серед працівників правоохоронних органів - утричі.