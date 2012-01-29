Греція обурилася намірами ЄС контролювати її фінанси

Греція обурена намірами Євросоюзу контролювати її фінансову політику.

Як передає радіо "Свобода", представник грецького уряду Пантеліс КАПСІС заявив, що бюджет країни повинен залишатися зоною виняткової відповідальності національного уряду.

Напередодні німецький високопосадовець заявив агентству Reuters на умовах анонімності, що на самміті Євросоюзу Греції, що відкриється у понеділок, буде запропоновано відмовитися від фінансового суверенітету і передати установам ЄС частину повноважень з контролю над своїми бюджетними витратами. Пропозиція пов'язана з тим, що Греція не виконує умови, на яких їй надається міжнародна фінансова допомога.

Тим часом очікується, що переговори Греції з приватними інвесторами наступного тижня завершаться підписанням угоди. Вона необхідна для отримання нового траншу кредиту, з коштів якого Греція виплатить гроші по облігаціях, термін яких спливає у березні.