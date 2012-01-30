Програмісту винесли смертний вирок

Іранський суд змінив своє рішення

ВерховнийсудІранувідновивв силісмертнийвирок СаїдуМалекпуру- громадянинаІрану звидомна проживаннявКанаді.Він визнанийвинниму створенніпорнографічногосайту, повідомляєРадіоСвобода.Цюінформаціюпідтвердили сьогодніофіційнііранськіЗМІ. Минулогороку Верховнийсудскасувавсмертнийвирок Малекпуру.На якихпідставах вінбуввідновлений, неповідомляється.



Прихильникизасудженогозаявляють,що насправдівінрозробивпрограмудлязавантаженняфотографійвінтернет.Пристворенніпорносайтівцюпрограмувикористалибезйого відома.



СаїдМалекпуржив уКанадіз 2004року.У 2008році йогозаарештуваливІрані,кудивінприїхав,щобпобачитися з помираючимбатьком.

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