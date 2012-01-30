Програмісту винесли смертний вирок
00:53, 30 січня 2012Світ
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Іранський суд змінив своє рішення
ВерховнийсудІранувідновивв силісмертнийвирок СаїдуМалекпуру- громадянинаІрану звидомна проживаннявКанаді.Він визнанийвинниму створенніпорнографічногосайту, повідомляєРадіоСвобода.Цюінформаціюпідтвердили сьогодніофіційнііранськіЗМІ.
Минулогороку Верховнийсудскасувавсмертнийвирок Малекпуру.На якихпідставах вінбуввідновлений, неповідомляється.
Прихильникизасудженогозаявляють,що насправдівінрозробивпрограмудлязавантаженняфотографійвінтернет.Пристворенніпорносайтівцюпрограмувикористалибезйого відома.
СаїдМалекпуржив уКанадіз 2004року.У 2008році йогозаарештуваливІрані,кудивінприїхав,щобпобачитися з помираючимбатьком.
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