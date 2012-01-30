Операція з підйому лайнера Costa Concordia може затягнутися

Операція з підйому затонулого круїзного лайнера Costa Concordia може затягнутися на 10 місяців.

З такою заявою виступив голова італійських рятувальних служб Франко ГАБРІЕЛЛІ, повідомляє радіо «Свобода».

За його словами, перше завдання операції – пошуки і врятування тих, хто вижив, – завершено. Окрім того, на поверхню піднято 17 тіл загиблих, ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти. Пошуки тіл поновляться, як тільки дозволить погода.

За розрахунками голови італійських рятувальників, компаніях, які хочуть взяти участь у тендері на підйом судна, потрібно близько двох місяців на підготовку заявок.

Голландська компанія Smit, яка займається відкачуванням палива, сьогодні сподівається продовжити роботи, перервані у суботу через негоду.

Капітан затонулого 13 січня лайнера Франческо СКЕТТІНО перебуває під домашнім арештом. Його обвинувачують у загибелі людей, недбалості при керуванні судном і у тому, що він залишив лайнер до того, як були евакуйовані всі пасажири.