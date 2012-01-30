Польща віддасть Національний стадіон в оренду на 15 років

Польська влада планує віддати в оренду побудований в рамках підготовки до Євро-2012 Національний стадіон у Варшаві державній компанії Narodowe centrum sportu (NCS) на 15 років.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив голова правління створеної в 2007 році та відповідальної за спорудження стадіону компанії NCS Рафал КАПЛЕР.

"Зараз ми ведемо переговори. Сторони - власник стадіону, Міністерство спорту і NCS - зацікавлені в цьому, і я переконаний, що такий договір буде підписано", - сказав він.

Як сказав Р.КАПЛЕР, з моменту підписання договору держкомпанія припинить дотуватися з бюджету і має буде сама заробляти на орендну плату і утримання об’єкту.

За оцінками NCS, покриття базових і змінюваних витрат Національного стадіону обійдеться в суму від близько 5,5 млн. доларів до більш як 9 млн. доларів на рік (за поточним курсом 1 USD = 3,2 PLN).

Р.КАПЛЕР відзначив, що, згідно із бізнес-планом спорудження стадіону, він зможе заробляти на своє утримання вже з 2013 року.

Міністр спорту Польщі Йоанна МУХА на прес-конференції в неділю з приводу відкриття Національного стадіону висловила впевненість в тому, що стадіон зможе сам заробляти на своє утримання, визнавши водночас, що це не буде легким завданням.

Він відзначила, що більшість стадіонів у світі є збитковими, зокрема найбільший в Європі стадіон "Камп Ноу" в Барселоні, який може вміщати майже 100 тисяч глядачів.

Як сказала Й.МУХА, крім доходів від оренди комерційних площ і спонсорства, стадіон зароблятиме на проведенні масових заходів, кількість яких може щорічно становити від 10 до 15.

Й.МУХА зазначила, що договір про оренду стадіону з NCS може бути підписано в найближчі 2-3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня відбулося урочисте відкриття Національного стадіону у Варшаві, який став найбільшою футбольною ареною в країні, здатний вміщати 58 тисяч глядачів.