У містах Росії відбулися традиційні акції "Стратегія 31"
На захист 31-ї статті Конституції
У кількохмістахРосії 31січня пройшлитрадиційніакції на захист31-ї статтіКонституції- про свободузібрань,повідомляєРадіоСвобода.
УМосквінаТріумфальнуплощу нанеузгодженуз владоюакціювийшли більше200 осіб.Близько50 знихбулизатримані,у томучислі- одинз організаторівакції,лідернезареєстрованоїпартії"ІншаРосія"ЕдуардЛимонов.
У Петербурзібіля Гостиногодвору булизатримані всі12 учасниківакції.Заповідомленням Інтернет-виданняКаспаров.ру, одногоз активістів "Іншої Росії" СтаніславаІсаєвау відділенніполіціїпобили.
У Самарій Омськуакції,вяких взялаучастьневелика кількістьактивістів, обійшлисябеззатримань.Присутніскандувалигаслаі роздавалилистівкиіз закликамиприйтиназагальногромадянськіакціїзачеснівибори,якіпройдуть у багатьохмістахРосії 4лютого.
Мітингсолідарності зросійською опозицієюпройшовтакож у столиціЧехіїПразі,вньому взялиучастьблизько100 осіб.