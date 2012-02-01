У містах Росії відбулися традиційні акції "Стратегія 31"

01:45, 01 лютого 2012
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На захист 31-ї статті Конституції

У кількохмістахРосії 31січня пройшлитрадиційніакції на захист31-ї статтіКонституції- про свободузібрань,повідомляєРадіоСвобода.

УМосквінаТріумфальнуплощу нанеузгодженуз владоюакціювийшли більше200 осіб.Близько50 знихбулизатримані,у томучислі- одинз організаторівакції,лідернезареєстрованоїпартії"ІншаРосія"ЕдуардЛимонов.

У Петербурзібіля Гостиногодвору булизатримані всі12 учасниківакції.Заповідомленням Інтернет-виданняКаспаров.ру, одногоз активістів "Іншої Росії" СтаніславаІсаєвау відділенніполіціїпобили.

У Самарій Омськуакції,вяких взялаучастьневелика кількістьактивістів, обійшлисябеззатримань.Присутніскандувалигаслаі роздавалилистівкиіз закликамиприйтиназагальногромадянськіакціїзачеснівибори,якіпройдуть у багатьохмістахРосії 4лютого.

Мітингсолідарності зросійською опозицієюпройшовтакож у столиціЧехіїПразі,вньому взялиучастьблизько100 осіб.

 

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